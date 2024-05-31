كافاني يعتزل دوليًا بعد مسيرة أسطورية

المصدر: وكالات

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أعلن المهاجم إدينسون كافاني، بطل كوبا أمريكا مع منتخب أوروجواي عام 2011، أنه سيعتزل اللعب الدولي.

وكتب كافاني لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد كانت بلا شك سنوات كثيرة رائعة، لدي الكثير لأقوله وأتذكره، لكن اليوم أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي، اليوم اتخذت قرارا بالابتعاد".

وقبل أقل من شهر على انطلاق كوبا أمريكا، ليس معلومًا حتى الآن ما إذا كان سيتم استدعاء كافاني أم لا، حيث لم يعلن مدرب أوروجواي، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، القائمة.

وأبدى لاعب نابولي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق امتنانه "لكل درس" تعلمه في المنتخب، وأضاف كافاني في رسالته "لقد كنت وسأظل دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص لتمثيل أكثر ما أحبه في العالم، بلدي، مما غمرني بمشاعر فياضة".

وكتب اللاعب صاحب الـ 37 عامًا رسالته على شبكة "إنستغرام"، مع صورة وهو يرتدي قميص منتخب أوروجواي.

وخاض كافاني 136 مباراة بقميص أوروجواي على مدار 14 عامًا، ليصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة مع منتخب بلاده خلف دييجو جودين ولويس سواريز، ومنذ ظهوره الأول في مباراة ودية ضد كولومبيا في مونتيفيديو 6 فبراير 2008، سجل كافاني 58 هدفًا دوليًاـ كما أن بطل كوبا أمريكا عام 2011، ثاني لاعب في أوروجواي يخوض أكبر عدد من المباريات في كأس العالم، حيث لعب 13 مباراة بين عامي 2010 و2022، وسجل فيها 3 أهداف.

وأبرز مبارياته كانت في دور الـ 16 بمونديال روسيا 2018، حيث سجل الماتادور هدفين فازت بهما أوروجواي على البرتغال 2-1.

وكانت الدقائق الـ 25 ضد غانا في المباراة، التي شهدت وداع السيليستي لمونديال قطر 2022، هي الأخيرة لكافاني، حيث لم يتم ضمه بعدها من قبل بييلسا.

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