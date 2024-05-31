83.2 % يتوقعون فوز الريال بلقب أبطال أوروبا غداً

المصدر: دبي - صلاح الدين شيحاوي

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توقع 83.2 % من المشاركين في استطلاع، على منصات «البيان الرقمية»، فوز ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا غداً مقابل 16.8 % فقط رشحوا بوروسيا دورتموند للتتويج باللقب.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند غداً على ملعب ويمبلي في لندن انطلاقاً من الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات. وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية عالمية سنوياً.

ويسعى «الأبيض الملكي» إلى الفوز باللقب 15، بينما يمني بوروسيا دورتموند النفس بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتوقع 77.5 % من الجماهير على منصة إكس «البيان الرياضي» فوز ريال مدريد باللقب الأوروبي، بينما رأى 22.5 % أن اللقب سيذهب إلى خزائن «نمور دورتموند».

أما على «انستغرام البيان» فقد رشح 89 % من المشاركين في الاستطلاع ريال مدريد لحسم اللقب غداً على ملعب ويمبلي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي، مقابل 11 % فقط صوتوا للتتويج بوروسيا دورتموند.

ولئن ترشح توقعات الجماهير ريال مدريد فإن التاريخ أيضاً يلعب لمصلحته، حيث تقابل الفريقان في السابق في مسابقة دوري أبطال أوروبا 14 مرة، فاز «الميرينغي» في 6 مناسبات وانتصر دورتموند في 3 مواجهات، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وعلى الورق يبدو الريال المرشح الأول لمعانقة اللقب الأوروبي وكتابة تاريخ جديد بالذهب على استاد ويمبلي، فالريال الأكثر تتويجاً بـ«أبطال أوروبا» وطالما وقف الحظ في صفه في هذه المسابقة حتى عندما لم يكن في أفضل حالاته الفنية، فاسم «الملكي» اقترن عبر التاريخ بلقب أبطال أوروبا، إلا في حال حصلت مفاجأة مدوية من «المارد الأصفر» الذي سيقاتل بشراسة كحال الأندية الألمانية التي لا ترمي المنديل حتى ما بعد الدقيقة تسعين. فلننتظر موقعة ويمبلي غداً.. لمن سيكون اللقب؟.

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