كرة القدم تقتل منتجها الخاص..اجتماع عاجل لمعارضة إقامة مونديال الأندية بنظامه الجديد

المصدر: البيان

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يجتمع اليوم ممثلو بطولات الدوري الكبرى وروابط اللاعبين المحترفين، لإبداء معارضتهم لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، يقود هذا التوجه كل من رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين ماهيتا مولانجو، ورئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس.

وسيتعهد هذا التجمع، باتخاذ إجراءات قانونية ما لم تتم إعادة جدولة البطولة التي تضم 32 فريقًا، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

وتجاهل مسؤولو الاتحاد الدولي المخاوف السابقة بشأن إمكانية تأثر اللاعبين بالإرهاق، لكن مولانجو قال لـ "ذا صن": "كرة القدم تقتل منتجها الخاص، أولئك الذين يديرون اللعبة بحاجة إلى الاستماع".

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك، فعندئذ كنقابات لدينا مسؤولية تجاه اللاعبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والطريق القانوني هو الخطوة التالية".

وتابع: "لقد أتيحت للهيئات الإدارية كل الفرص للانخراط معنا بشكل هادف في هذا الشأن، لكنها فشلت في القيام بذلك، أعباء العمل الحالية للاعبين غير مستدامة، ويدرك الناس أن عدد المباريات التي يتم دفعها إلى البرنامج لا يناسبهم".

ويعتقد اتحاد اللاعبين الدوليين "فيفبرو"، أن الجدولة لن تترك للأندية أي خيار سوى إجبار النجوم على اللعب، دون منحهم الحد الأدنى من الراحة لمدة ثلاثة أسابيع، والمنصوص عليها في جميع العقود الاحترافية.

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