خصم نصفه بسبب الضرائب.. الكشف عن راتب هانز فليك مع برشلونة

المصدر: البيان

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أعلن برشلونة، أمس الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الألماني هانز فليك، لخلافة تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فليك سيحصل مع برشلونة على راتب سنوي يقترب من 3 ملايين يورو (صافي 1.5 مليون يورو بعد الضرائب).

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك سيحصل على مكافأة بقيمة مليون يورو، إذا فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وأخرى بقيمة 750 ألف يورو حال التتويج بالليغا.

يذكر أن هانز فليك قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، حيث ودع مونديال 2022 من دور المجموعات.

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