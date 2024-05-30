إيقاف القيد أو التعويض.. العقوبات تهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

المصدر: البيان

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بات باريس سان جيرمان، مهددًا بعقوبات قاسية بسبب النجم كيليان مبابي.

وبحسب شبكة RMC الفرنسية، هناك نزاع مالي بين إدارة باريس ومبابي الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم عن باريس، مشيرة إلى أن هذا النزاع من الممكن أن يصل إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تسويته.

ولفتت إلى أن مبابي، لم يتقاض راتبه الشهري في مارس وأبريل الماضيين، مشيرة إلى أن باريس سيكون مهددًا بعقوبتين، إما بحرمانه من إبرام صفقات جديدة أو دفع تعويض مالي لمبابي عن الضرر الذي لحق به.

وكان مبابي أعلن 10 مايو الماضي رحيله عن باريس بنهاية تعاقده 30 يونيو المقبل، بعد 7 أعوام دافع فيها عن ألوان باريس.

ويسابق مبابي الزمن لتسوية النزاع مع باريس للإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.

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