بالاتفاق مع باريس.. موعد إعلان صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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حصل ريال مدريد على الضوء الأخضر لإعلان صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس 30 يونيو المقبل، وأعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي منذ أسابيع قليلة، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مجانًا مع ريال مدريد هذا الصيف.

ولا يحق لريال مدريد إعلان صفقة مبابي قبل 30 يونيو المقبل، إلا بعد الحصول على إذن باريس سان جيرمان.

وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، على قناته بمنصة "يوتيوب": "ريال مدريد جهز كل شيء يخص صفقة كيليان مبابي، إنهم لا يريدون التحدث عن ذلك قبل نهائي دوري الأبطال، لأن كل تركيز اللاعبين والمدربين والمديرين الآن على مباراة بوروسيا دورتموند فقط".

وأضاف: "هناك اتفاق خاص بين ريال مدريد ومبابي بشأن ذلك عدم إعلان الصفقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "حصل ريال مدريد على إذن باريس سان جيرمان لإعلان مبابي كصفقة جديدة بنهاية الموسم الحالي، وقبل 30 يونيو موعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء".

وأتم رومانو: "ينوي ريال مدريد إعلان صفقة كيليان مبابي بشكل رسمي قبل اليورو".

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