تخفيض العمالة في مانشستر يونايتد بأوامر المالك الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مانشستر يونايتد، عرضًا لموظفيه غير العاملين في مجال كرة القدم، بمغادرة النادي، في إطار خطة واسعة لمراجعة التكاليف من المالك الجديد السير جيم راتكليف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.

واشترى راتكليف، حصة بنسبة 27.7% من أسهم النادي الإنجليزي في صفقة قيمتها 1.25 مليار جنيه إسترليني، في فبراير الماضي.

ويبقى النقاش دائرًا في الوقت الحالي حول مستقبل المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية أن إدارة اليونايتد أرسلت بريدًا إلكترونيًا لموظفي النادي، تعرض عليهم الرحيل مقابل صرف دفعة سريعة من المكافأة المستحقة لهم في سبتمبر المقبل.

ومنح النادي الإنجليزي، مهلة لموظفيه تنتهي يوم 5 يونيو، في إطار مراجعة أوسع نطاقًا للتكاليف في ناد، يعتقد راتكليف، أنه يهدر أمواله.

ويمكن للمالك المشارك في ملكية مانشستر يونايتد أن يشير إلى نتائج النادي المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2023، التي شهدت خسائر صافية بقيمة 42.1 مليون إسترليني رغم تحقيق إيرادات قياسية قدرها 648.4 مليون إسترليني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز