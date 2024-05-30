بيلينغهام: مبابي سينقلنا لمستوى آخر

المصدر: البيان

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أشاد الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، بقدرات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية يونيو المقبل، وأعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مجانًا مع ريال مدريد هذا الصيف، على أن يتم تقديم الصفقة بشكل رسمي الأسبوع الأول من يونيو المقبل، قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال بيلينغهام، في تصريحات أبرزها برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني: "مبابي سيأخذنا إلى مستوى آخر في ريال مدريد".

وتابع: "سيكون من دواعي سروري اللعب مع مبابي".

وعن فينيسيوس، قال جود: "فينيسيوس جونيور بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم".

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