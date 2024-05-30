مبابي: استضافة قطر لكأس العالم وراء تجديد عقدي مع باريس في 2022

المصدر: البيان

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أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الإعلان عن فريقه الجديد ووجهته المقبلة بات قرارا وشيكا، مشيرًا إلى أن تجديد عقده مع النادي الفرنسي في 2022 كان لأسباب عدة منها استضافة قطر للمونديال.

وكشف مبابي خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أنه سيحدد مستقبله في القريب العاجل، وقال: "سأعلن عن فريقي الجديد خلال أيام، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار، إنها مسألة أيام".

وأضاف ضاحكًا: "أستمتع الآن، فأنا بلا ناد، لكن عقدي ممتد مع بي إس جي وهناك من يدفع راتبي، تجديد عقدي مع باريس في 2022 خطوة أكبر من بي إس جي، بل تتعلق بأمور كثيرة مثل إقامة كأس العالم في قطر وغيرها".

وتابع: "لقد كان قرارا صعبا وحاسما بالنسبة للاعب شاب، لكن لست نادما على أي قرار، لأنني بعدها أصبحت الهداف التاريخي لسان جيرمان".

وواصل النجم الفرنسي: "أحاول التفكير بشكل إيجابي، ولكن بالتأكيد لم يكن موقفا سهلا، ولا أتمنى لأحد أن يعيشه أو يمر به".

وأردف: "لقد حققت الكثير وبإمكاني تقديم المزيد، أنا شاب، وأريد كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم، وأسعى لتطوير أدائي كل موسم لأكون لاعبا أفضل".

وبسؤاله من تشجع في نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند، أجاب مبابي: "من يحب كرة القدم يحب متابعة كل المباريات".

وختم تصريحاته: "أتابع أكبر عدد من المباريات قدر الإمكان في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، لذا سأتابع بالطبع نهائي دوري الأبطال".

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