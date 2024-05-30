برشلونة يستنجد بـ «صانع السداسية» لبناء فريق جديد

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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عُيّن الألماني هانزي فليك، أمس، رسمياً مدرباً لفريق برشلونة حتى عام 2026 بدلاً من المقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي فليك الذي قاد بايرن ميونيخ الألماني لسداسية تاريخية في 2020، من دون وظيفة منذ أن أصبح أول مدرب يُقال على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023، بعد سلسلة من النتائج السيئة من بينها خسارة مذلّة أمام اليابان 1-4.

وقال برشلونة إنه من خلال التوقيع مع فليك سيحظى بمدرّب يُعرف عن فرقه «الضغط العالي، أسلوب اللعب القوي والجريء ما حقق له نجاحاً كبيراً على مستويي الأندية والمنتخبات وفاز تقريباً بكل الألقاب الممكنة».

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