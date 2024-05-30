مانشستر سيتي ومبابي الأفضل في جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية

المصدر: سردينيا - البيان

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توّج نادي مانشستر سيتي بلقب أفضل نادٍ للرجال ضمن جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية، في الحفل الذي استضافته كوستا سميرالدا في سردينيا الإيطالية، أول من أمس.

وتسلم فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، الجائزة بالنيابة عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخطف الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب، كما تسلم تشابي ألونسو جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد أن قاد باير ليفركوزن للفوز باللقبين المحليين، دون تلقي أي خسارة، إلى جانب الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، وفاز لامين يامال، جناح برشلونة صاحب الـ 16 عاماً، بجائزة أفضل نجم صاعد، بعد نجاحه في تسجيل خمسة أهداف وصناعته لثمانية أخرى في 37 ظهوراً له خلال مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما استلم خافيير بويغ المدير المسؤول عن كرة قدم السيدات في نادي برشلونة، جائزة أفضل نادٍ للسيدات، كما حصل جميع الفائزين الخمسة، مبابي وألونسو ويامال وبرشلونة ومانشستر سيتي، على ميدالية «الطريق إلى دبي» الذهبية، من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ما يعني تأهلهم لمنافسات حفل جوائز دبي غلوب سوكر، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.

جائزة الإلهام

وشملت قائمة الفائزين بجوائز غلوب سوكر أيضاً نادي أتالانتا، الذي حصل على جائزة الإلهام، بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي، والتأهل لنسخة الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما استلم ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، جائزة الريادة في كرة القدم، وحصل سيسك فابريغاس على جائزة العودة بالنيابة عن نادي كومو، بعد نجاحه مع فريق نادي كومو بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى بعد 21 عاماً، وسلم لاعب الوسط السابق فابريغاس، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، بعد قيادة فريقه لتقديم أداء مذهل خلال موسم رائع، لم يفصله فيه سوى نقطتين عن تحقيق اللقب.

جوائز خاصة

وشهد الحفل توزيع عددٍ من جوائز تكريم المسيرة الرياضية، حيث حصل لوتشيانو سباليتي وجيانلويجي بوفون على جائزتي المدرب واللاعب على التوالي، بينما استلم كارل هاينز رومينيغيه جائزة المسيرة الرياضية الخاصة، تقديراً لعمله مع بايرن ميونيخ كرئيس تنفيذي، وعضو حالي في المجلس الرقابي للنادي. كما مُنحت جائزة المسيرة الرياضية الخاصة للمهاجم الإيطالي الراحل جيجي ريفا، الذي توفي في وقت سابق من العام الجاري، بعمر 79 عاماً، وسُلّمت الجائزة إلى ابنه نيكولا.

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لغلوب سوكر: «قطعنا شوطاً طويلاً حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، ونفخر بجمع مختلف الأطراف المعنية في كرة القدم الأوروبية، لتقدير ألمع نجوم القارة والاحتفاء بهم، ونرى اليوم ثمار تأسيس جوائز دبي غلوب سوكر، التي أطلقناها برؤية طموحة منذ 14 عاماً، ويُمثل هذا الإنجاز خير دليل على المكانة المتنامية لعلامة غلوب سوكر، التي نجحت في استقطاب أبرز الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية للانضمام إلينا في هذا الحفل التاريخي، في كوستا سميرالدا».

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