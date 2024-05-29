يحتاج إلى فريق جديد.. لاعب ليفربول السابق يطالب برحيل صلاح عن الريدز

المصدر: البيان

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طالب لاعب ليفربول السابق مارك لورينسون، برحيل نجم الريدز محمد صلاح، حال أراد اللاعب المصري ذلك هذا الصيف.

وألمح صلاح في وقت سابق إلى بقائه مع ليفربول الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت.

ويعتقد لورينسون أن صلاح صاحب الـ 211 هدفًا مع ليفربول، سيغادر النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري بحاجة إلى فريق جديد.

وقال لورينسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لدي شعور بأن محمد صلاح سيرحل، أعتقد أن السعودية ستكون المكان المنطقي بالنسبة له، لم يعد كما كان منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية، ويمكنك أن ترى في نهاية الموسم أنه بدا منزعجًا بعض الشيء، لا يبدو أنه اللاعب نفسه".

وأردف: "إذا تمكن ليفربول من الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من أحد أندية الدوري السعودي، فأعتقد أنني سأقبل ذلك بالنظر إلى الظروف. لقد كان صلاح رائعًا للغاية مع ليفربول على مر السنين، لكن يبدو أنه قد يحتاج إلى تغيير النادي، لا تقف في طريق ذلك احترامًا له".

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