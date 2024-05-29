رسميًا.. البلجيكي كومباني مديرًا فنيًا لبايرن موينخ خلفًا لتوخيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وكان بايرن ميونخ أعلن رحيل توماس توخيل عن تدريب البافاري، بعد خروج الفريق بموسم صفري دون ألقاب.

وقال البايرن في بيانه: "تعاقد النادي مع كومباني، حيث وقع المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، عقدا حتى 30 يونيو 2027".

وصرح كومباني للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "متحمس لخوض التحديات مع النادي، إنه لشرف كبير أن أكون جزء من البايرن".

وأضاف: "بايرن ميونخ مؤسسة في كرة القدم الدولية، وكمدرب يجب أن تعبر عن شخصيتك، وأنا أحب امتلاك الكرة والإبداع، وعلينا أن نكون عدوانيين في الملعب ونتحلى بالشجاعة".

وأكمل: "أنا الآن متحمس للأشياء الأساسية وهي العمل مع اللاعبين وتكوين فريق، فعندما تكون الأساسيات راسخة، سيأتي النجاح".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيكون الفريق الثالث الذي يتولي كومباني تدريبه، بعد أندرلخت وبيرنلي، الذي صعد به إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن يهبط مجددًا في الموسم المنصرم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز