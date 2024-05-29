معتادون على هذه اللحظات.. لاعب دورتموند: ريال مدريد يعرف ما ينتظره في النهائي

المصدر: البيان

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أكد الألماني ماركو ريوس قائد بوروسيا دورتموند، أن لاعبي ريال مدريد سيكونون أقل توترًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال رويس، في تصريحات لموقع "يويفا": "لم نواجه الضغط الهائل الذي يمكن أن تتعرض له الأندية الأخرى، التي تطمح للوصول إلى النهائي والفوز به كل عام، بالنسبة لنا الوصول إلى النهائي لأول مرة بعد عامي 2013 و1997 شيء خاص، وأمر لا يوصف".

وتابع: "هناك توقعات كبيرة ونحن متحمسون، كانت مباراة إياب نصف النهائي في باريس بمثابة حدث بارز، عندما تكون في الدور نصف النهائي، فإن الهدف هو الوصول إلى النهائي وهذا يزيل الكثير من الضغط عليك".

وعن إقامة المباراة على نفس الملعب الذي شهد خسارة دورتموند نهائي 2013، أمام بايرن ميونخ، قال: "كان هذا النهائي قبل 11 عامًا، إنه منافس مختلف مع لاعبين مختلفين، الهدف هو الفوز باللقب، لا يمكننا أن نتخيل ما سيحدث، ستكون 90 دقيقة وربما 120 دقيقة، مع مرور الوقت تكتسب المزيد من الخبرة، ويمكنك الاستعداد بشكل أفضل مما كانت عليه عندما كان عمرك 20 عامًا فقط.. من الطبيعي أن يشعر الجميع بالتوتر".

وأردف: "لاعبو ريال مدريد يعرفون ما ينتظرهم، فهم معتادون على هذه اللحظات ويجب أن يكونوا أقل توترًا، لكن هذا لا يقرر ما إذا كنت ستفوز بالمباراة أم لا، لأن هذا سيتحدد على أرض الملعب، ريال مدريد يملك لاعبين أقوياء في كل شيء، يلعبون كرة قدم هادئة للغاية، ويضغطون بقوة ويركضون كثيرًا".

وختم: "في ذلك اليوم يجب أن نكون في قمة مستوانا، في المباراة النهائية تحتاج أيضًا إلى القليل من الحظ واستغلال الفرص، أود أن أقول إنه لا يوجد شيء أفضل من لعب مباراتك الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بها".

ويستعد دورتموند لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، السبت المقبل، على ملعب ويمبلي، وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لرويس بقميص دورتموند، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن أعلن رحيله عن النادي الألماني.

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