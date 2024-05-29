بعقد طويل الأمد.. أرسنال يبقي على ميكيل أرتيتا

المصدر: البيان

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ينتهي تعاقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع أرسنال، بحلول صيف 2025، وكان آخر عقد قام بتوقيعه مع الجانرز، موسم 2022 لمدة 3 سنوات.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن أرسنال دخل في محادثات مع أرتيتا، بشأن التوقيع على عقد جديد طويل الأمد.

وأضافت الشبكة، أن أرتيتا يرغب في الاستمرار مع أرسنال، في محاولة لحصد لقب الدوري الإنجليزي، الذي استعصى عليه موسمين متتاليين.

وأنهى أرسنال موسمه الأخير بالدوري الإنجليزي في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي اقتنص اللقب في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم إعلان تمديد عقد أرتيتا مع أرسنال، خلال الأيام القيلة المقبلة، قبل انطلاق منافسات يورو 2024، شهر يونيو المقبل.

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