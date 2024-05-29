حقوق الصورة تؤجل ظهور مبابي الأول مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشفت وسائل الإعلام الفرنسية، سبب تأجيل إعلان صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعدما أعلن رحيله رسميًا عن صفوف باريس سان جيرمان.

وبحسب شبكات راديو "مونت كارلو" الدولية، لا يوجد ما يمنع مبابي من التوقيع مع نادٍ آخر، لكن هناك أزمة تؤجل ظهور كيليان بقميص أو شعار ريال مدريد، وهي حقوق الصورة، بحسب تييري جرانتوركو المحامي الرياضي المتخصص في توقيع العقود مع اللاعبين.

ولفت جرانتوركو إلى أن الأمر يتعلق بمدى سماح باريس سان جيرمان لمبابي، بظهوره بشعار نادٍ آخر في ظل انتهاء التعاقد بينهما 30 يونيو المقبل.

وتابع: "من الممكن لمبابي أن يظهر بشعار ناد آخر مع نهاية الموسم الرياضي، لكن باريس قد لا يسمح له بذلك، الأمر يتعلق ببعض المرونة".

أما أرنود بيكار المحامي الخاص بنجم يوفنتوس أدريان رابيو، قال: "النادي الجديد بإمكانه دفع تعويض مالي لينهي تعاقد مبابي في وقت مبكر وبالتالي يظهر بشعاره، لكن الأمر مختلف هنا، لأن مبابي سيرحل مجانًا والعلاقات بين الناديين متوترة، وظهور مبابي بشعار الريال ليس خطأ قانونيًا ولكنه مخاطرة، لأنه نظريًا لا يزال متعاقدًا مع جهة أخرى".

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها، بأن مبابي يتجنب سيرة ريال مدريد، لذا قد يضطر للانتظار حتى أول يوليو المقبل ليظهر بشعار الميرنغي.

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