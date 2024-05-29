القائمة المسربة في ليلة «السوشي» تلقي بتشافي خارج برشلونة

المصدر: البيان

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كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الأربعاء، كواليس إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة.

وكان تشافي أعلن في يناير الماضي، رحيله عن تدريب برشلونة عقب نهاية الموسم، قبل أن يتم التوصل لاتفاق معه على استكمال عقده حتى صيف 2025، لكنه الاتفاق الذي لم يتم، حيث خرج المدرب الشاب عقب مباراة برشلونة وغيرونا، وأكد صعوبة المنافسة محليًا مع فريق مثل ريال مدريد، وكذلك أوروبيًا في وجود مانشستر سيتي وغيره من الأندية القوية، بسبب الوضع الاقتصادي للبرسا، وهي التصريحات التي أغضبت رئيس البلوغرانا خوان لابورتا، وبدأ بعدها سريعًا في البحث عن مدرب، وبالفعل تم الإعلان اليوم بشكل رسمي عن التعاقد مع الألماني هانز فليك لقيادة البرسا خلفًا لتشافي.

وكشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كواليس إقالة تشافي، حيث قالت أن هناك جلسة أقيمت للاتفاق على بقاء المدرب الشاب، في المدينة الرياضية لبرشلونة، وخرج الجميع إلى منزل لابورتا، تحت عدسات كاميرات وسائل الإعلام، التي التقطت صورًا لأحد أفراد التوصيل، كان يحمل وجبات (سوشي) للحاضرين، وبعدها تم الإعلان الرسمي عن استمرار تشافي لنهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي تحدث في هذه الجلسة، عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وحذر من انخفاض مستواه البدني بسبب التقدم في العمر، وتم تسريب هذا الأمر للاعب.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم أيضًا تسريب قائمة الراحلين التي وضعها تشافي، للاعبين أنفسهم، وهم أوريول روميو، وماركوس ألونسو، وجواو فيليكس، وفيتور روكي، كما طالب ببيع رافينيا، ورونالد أراوخو لتوفير راتبه، ومن ثم ضم لاعبين في الصيف مثل جوشوا كيميتش ونيكو ويليامز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيدري كذلك كان ضمن القائمة المحتملة للراحلين عن برشلونة، وتم تسريب الأمر له، مؤكدة أن تشافي حاول مواجهة اللاعبين في غرفة الملابس بعد هذه التسريبات، وذكرهم بما فعله مع صديقيه جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، عندما أبلغهما بأنه لن يعتمد عليهما.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا علم بالفوضى التي حدثت في غرفة الملابس، من قبل مساعده أليخاندرو إيتشيفاريا، وغضب رئيس برشلونة كثيرًا وتوجه إلى غرفة الملابس بعد مباراة رايو فاليكانو، ولم يغلق الباب ليسمع من في الخارج كل شيء، وهو يوجه رسالة إلى تشافي، نصها: "عليك أن تهتم بكونك مدربًا، نحن سنهتم باقتصاد النادي، وانس أمر الصفقات".

بعد ذلك، خرجت أنباء تفيد بأن تشافي ستتم إقالته يوم الجمعة 24 مايو، بعد الاتفاق مع هانز فليك، وهو ما استفسر عنه المدرب برسالة إلى لابورتا عبر تطبيق "واتساب"، وفي اليوم التالي تواجد لابورتا في مقر المدينة الرياضية، وأخبر تشافي بقرار رحيل بالفعل.

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