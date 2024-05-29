باريس يعاقب مبابي بالحجب بعد قرار الرحيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، غلاف صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، وتواجد خلفه ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، النادي المتوقع انتقاله له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعنونت الصحيفة الفرنسية غلافها بعبارة "الراتب المحجوب"، وأضافت: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيبقى معقدًا حتى النهاية".

وكشفت الصحيفة أن إدارة باريس حجبت راتب مبابي لشهر أبريل الماضي، والمكافأة المخصصة له في فبراير، وأشارت إلى أن الأمر يتم تداوله حاليًا بين المحامين.

وكان مبابي أعلن 10 مايو الماضي بمقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، رحيله عن باريس بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد مبابي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس 30 يونيو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز