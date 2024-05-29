ليفاندوفسكي على رأس المستدعين لقائمة بولندا في يورو 2024

المصدر: وكالات

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تصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، قائمة منتخب بولندا الأولية التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا (يورو 2024)، والتي أعلن عنها اليوم الأربعاء المدرب ميكال بروبييرز.

واستدعى مدرب منتخب بولندا 29 لاعبًا، سيستبعد 3 منهم قبل السابع من يونيو المقبل، طبقًا للوائح.

وسيستعد منتخب بولندا لليورو بخوض مواجهتين وديتين أمام أوكرانيا وتركيا، بينما سيخوض مباراته الأولى في البطولة القارية أمام هولندا 15 يونيو المقبل، على أن يواجه بعدها النمسا يوم 21، وفرنسا يوم 25 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة منتخب بولندا كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني، ماركين بولكا، لوكاس سكوروبسكي، أوليفييه زيك

خط الدفاع: يان بيدناريك، بارتوش بيريشينسكي، بافل بوتشنيويكز، بافل دافيدوفيتش، جاكوب كيويور، تيموتيوش بوخاتش، بارتوز سالامون، سباستيان والوكيويس

خط الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، كاميل جروتشيسكي، جاكوب مودر، جاكوب بيوتروفسكي، تاراس رومانتشوك، بارتوس سيليس، داميان سزيمانسكي، سباستيان شيمانسكي، ميشال سكوراس، كاتسبر أوربانسكي، نيكولاس زاليفسكي، بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: أدام بوكسا، روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوز ميليك، كرزيستوف بياتيك، كارول سويدرسكي

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