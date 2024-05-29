تشافي يرفض عرضًا قويًا بعد رحيله عن برشلونة

المصدر: البيان

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رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، عرضًا قويًا لقيادة أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع تشافي وجهازه المعاون، وتعيين الألماني هانز فليك خلفًا له.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي رفض عرض من الاتحاد الكوري الجنوبي لتدريب المنتخب الأول، مشيرة إلى أن المدرب الشاب يرفض تدريب أي نادٍ أو منتخب خلال الفترة الجارية، مفضلاً الحصول على راحة لمدة عام من أجل استعادة شغفه بكرة القدم.

يذكر أن تشافي قاد برشلونة خلال فترة تدريبه الفريق الكتالوني للحصول على بطولتين، هما الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

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