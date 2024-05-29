رسميًا.. الألماني هانز فليك مدربًا لبرشلونة خلفًا لتشافي

المصدر: البيان

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أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي، التعاقد مع الألماني هانز فليك لتولى مهمة تدريب الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل 2025/2024.

وكان برشلونة أعلن الجمعة الماضي، رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق عن منصبه.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله التعاقد مع هانز فليك ليتولى مهمة تدريب البرسا، بعدما أنهى الطرفين الاتفاق على كافة الأمور.

وسبق وتولى فليك تدريب بايرن ميونخ، وحقق معه العديد من الإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، كما درب منتخب ألمانيا من قبل.

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