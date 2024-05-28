هالاند ومبابي أعلى هدافي الدوريات الأوربية قيمة سوقية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع ختام الموسم الحالي 2023-2024 للدوريات الأوربية الـ5 الكبرى، الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي، والألماني، تصدر النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أعلى قيمة سوقية من بين هدافي هذه الدوريات بـ 180 مليون يورو لكل لاعب.

وعلى الرغم من تفوق هالاند ومبابي من ناحية القيمة السوقية، إلا أن الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني تفوق عليهما في تسجيل الأهداف بـ 36 هدفا، إذ تبلغ قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، والأندية، 110 ملايين يورو.. وسجل إيرلنج هالاند 27 هدفا، والعدد نفسه لكيليان مبابي.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، وباريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، بينما حل بايرن ميونخ ثالثا في جدول ترتيب الدوري الألماني الذي توج به ليفركوزن.

وجاء ثالثا من ناحية القيمة السوقية، وعدد الأهداف، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي المتوج بلقب الدوري، إذ تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو، وسجل 24 هدفا مع فريقه.

وسجل الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا الإسباني، البالغ قيمته السوقية 30 مليون يورو(24 هدفا) أيضا فيما حل فريقه ثالثا في جدول الترتيب لمسابقة الدوري الاسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز