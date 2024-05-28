استبعاد كورتوا من قائمة منتخب بلجيكا لبطولة يورو 2024

المصدر: البيان

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أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا، قائمة الشياطين الحمر التي ستشارك في بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024.

وشهدت القائمة استبعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، رغم تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات مؤخرًا.

وكان كورتوا دخل في أزمة مع المدرب، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في إحدى مباريات منتخب بلجيكا بتصفيات اليورو، واشتعل الخلاف بين الطرفين منذ ذلك الحين.

وجاءت قائمة بلجيكا لبطولة يورو 2024، كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس، طوماس كامينسكي، سيلز

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي، ماكسيم دي كويبر، فايس، مونييه، ثيات، يان فيرتونغن، زينو ديباست

خط الوسط: دي بروين، مانجالا، أونانا، يوري تيليمانس، آرثر فيرميرين، أكسيل فيتسل، فرانكس

خط الهجوم: باكايوكو، يانيك كاراسكو، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لوباكيو، لويس أوبيندا، لياندرو تروسار

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