أنشيلوتي يتحدث عن اعتزاله التدريب

المصدر: البيان

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تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن اعتزاله التدريب.

وقال أنشيلوتي في حوار أجراه مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "سأعتزل في ريال مدريد، لكن أولاً أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

ورفض أنشيلوتي التعليق على صفقة كيليان مبابي، وقال: "سأعلق فقط على لاعبي فريقي لأنهم جيدون جدًا".

وأردف: "يتحسن فينيسيوس كل يوم، وبيلينغهام أدرك ما يعنيه التواجد في ريال مدريد".

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي هذا الموسم، كما وصل بالميرنغي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل 1 يونيو، على ملعب ويمبلي.

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