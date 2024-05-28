مدرب البرسا الجديد يصل برشلونة

المصدر: البيان

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وصل الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، إلى مدينة برشلونة، تمهيدًا لتوقيعه عقد تدريب البرسا، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكد شهود عيان أن فليك متواجد بالفعل في برشلونة الآن، ويقيم بفندق فاخر في منطقة باسيج دي غراسيا بالمدينة الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الصحفيين متواجدين عند مدخل الفندق، ينتظرون التقاط صور لمدرب برشلونة الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي برشلونة وصلوا بالفعل إلى الفندق في سيارة بزجاج معتم، للاجتماع مع فليك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد مقربين من فليك أن المدرب الألماني لم يسافر إلى برشلونة حتى الآن.

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