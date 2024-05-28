فينيسيوس يرد على مزاملة مبابي في الموسم المقبل

المصدر: البيان

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تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن احتمالية انضمام الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف الميرنغي، بعدما أعلن رحيله مؤخرًا عن ناديه الفرنسي.

وسئل فينيسيوس، عن احتمالية أن يلعب في الموسم المقبل في خط الهجوم بجانب جود بيلينغهام وكيليان مبابي.

وقال فينيسيوس في تصريح لبرنامج "التشيرينغيتو": "أريد دائمًا اللعب مع الأفضل.. من الذي لا يريد اللعب مع مبابي؟".

ويستعد فينيسيوس لقيادة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل 1 يونيو، على ملعب ويمبلي.

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