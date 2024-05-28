عرض نفسه وتم استبعاده من المرشحين.. مفاجآت حول قرار برشلونة بالتعاقد مع فليك

المصدر: البيان

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كشفت الصحافة الإسبانية، عن مفاجآت مثيرة في قرار برشلونة بالتعاقد مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، عندما أعلن تشافي رحيله عن برشلونة يناير الماضي، بدأت إدارة النادي الكتالوني في دراسة الأسماء البديلة، وتلقت في ذلك الحين عدة عروض من مدربين يرغبون في قيادة البرسا، وكان أحدهم هانز فليك.

ولم يكن هانز فليك ضمن الخيارات الأولى لإدارة برشلونة، بل الأكثر من ذلك أن اسمه كان مستبعدًا من المدربين الذين تتم حولهم المناقشات بين مسؤولي النادي الكتالوني، لأن إدارة برشلونة كانت ترى أن هناك مدربين آخرين أنسب لقيادة الفريق، وكان أحدهم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أن اسم فليك عاد بقوة بفضل الجهد الذي بذله وكيل المدرب بيني زاهافي، لإقناع إدارة البارسا، بالإضافة إلى انقلاب خوان لابورتا رئيس النادي، على تشافي بعد الهزيمة أمام غيرونا، خاصة إنه كان هناك اتجاهًا بالإبقاء على تشافي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة أن إدارة برشلونة عندما بدأت البحث في الأسابيع الأخيرة عن مدرب جديد كانت الخيارات قليلة جدًا، لذلك لجأ المسؤولون لقبول عرض فليك، خاصة أن الاتفاق معه حول شروط العقد كان سهلاً.

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