بيلينغهام يختار أفضل لاعب في العالم ويرحب بمشاركته الجائزة

المصدر: البيان

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اختار النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، أفضل لاعب في العالم خلال عام 2024، من وجهة نظره.

وقال بيلينغهام في تصريح لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "من يستحق الكرة الذهبية؟ بالنسبة لي، فينيسيوس جونيور هو الأفضل في العالم".

وأضاف: "فينيسيوس يصنع السحر من العدم، فهو لديه كل شيء ليكون الأفضل في العالم".

وحول تصريح فينيسيوس بأن بيلينغهام هو الأفضل في العالم، علق النجم الإنجليزي مازحًا: "إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكننا تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين".

يذكر أن بيلينغهام وفينيسيوس ساهما في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي هذا الموسم، بالإضافة إلى قيادة الميرنغي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل 1 يونيو، على ملعب ويمبلي.

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