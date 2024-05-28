موعد الإعلان الرسمي عن مدرب برشلونة الجديد

المصدر: البيان

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تقرر وصول المدرب الألماني هانز فليك، إلى مدينة برشلونة، اليوم الثلاثاء، لتولي قيادة البرسا، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فليك سيصل برشلونة الثلاثاء، ليصبح مدربًا للفريق الكتالوني، بعقد مدته موسمين.

وأضافت الصحيفة أن فليك أجل رحلته إلى إسبانيا، قادمًا من لندن، بناء على طلب برشلونة، حيث اضطر النادي الكتالوني أولاً إلى إنهاء الأمور المتعلقة بعقود تشافي والطاقم المعاون له.

وأكدت الصحيفة أن فليك اتفق بالفعل على كل شيء مع إدارة برشلونة، من الناحية المالية، وسيتعين عليه فقط توقيع العقود، قبل أن يبدأ مهمته الرسمية مع البرسا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من الانسجام التام، بين هانز فليك والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو، خلال محادثاتهما الأربعاء الماضي.

وكشفت أنه من المقرر عقد المؤتمر الصحفي التقديمي لفليك، بعد بضعة أسابيع، ولن يكون هناك الثلاثاء سوى تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام الرسمية للنادي، حول انطباعاته كمدرب جديد لبرشلونة، وسيرافق فليك في التوقيع ممثله بيني زاهافي.

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