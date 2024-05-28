صلاح وفودن وهالاند أبرز المرشحين لجوائز «كافد غلوب سوكر» الأوروبية

المصدر: سردينيا - البيان

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أعلنت جوائز «كافد غلوب سوكر» الأوروبية عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بعد انتهاء فترة تصويت الجمهور التي استمرت لستة أيام. وتضم القائمة 12 لاعباً من أهم نجوم العالم، بما يشمل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، نجمي ريال مدريد الواصلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، وأيقونة ليفربول محمد صلاح، وأربعة من نجوم مانشستر سيتي المتألقين.

وينطلق الحفل اليوم تحت شعار البرنامج «الطريق إلى دبي»، حيث يتأهل الفائزون بجوائز غلوب سوكر القارية تلقائياً إلى قائمة المرشحين لجوائز دبي غلوب سوكر، الحفل الذي يقام سنوياً في دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتشهد النسخة الأولى من جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية أيضاً استضافة أول حفل بالحضور الشخصي لجوائز نهاية الموسم من رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا). وتضم جوائز كافد غلوب سوكر لجنة تحكيم من أبرز اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين والسابقين ورؤساء الأندية والرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى قضاة الملاعب ووكلاء اللاعبين وغيرهم من الأطراف الفاعلة في عالم كرة القدم. وتتولى اللجنة مسؤولية اختيار الفائزين النهائيين من القوائم النهائية الرسمية التي تحددت بناءً على عملية التصويت التي شارك فيها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وتصدّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح نتائج تصويت الجمهور على جائزة أفضل لاعب في العالم، تلاه مجموعة من أبرز اللاعبين، بمن فيهم فيل فودن وإيرلينغ هالاند ورودري وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي وغيرهم. وتشمل قائمة المتنافسين على اللقب أيضاً أسماء بارزة مثل هاري كين، ومبابي وزميله في المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، وسيرهو جيراسي مهاجم نادي شتوتجارت الألماني، ونجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، إلى جانب كُلٍّ من فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام من ريال مدريد، علماً أنّ الأخير مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد أيضاً.

الشباب

وبالإضافة إلى نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، تشتمل القائمة النهائية لأفضل اللاعبين الشباب تحت 21 عاماً كلاً من لامين يامال من برشلونة، الذي تصدّر تصويت الجمهور، وكول بالمر من تشيلسي. ويُضاف إلى القائمة أسماء صاعدة مثل باو كوبارسي من برشلونة، وإدواردو كامافينغا من ريال مدريد، والثنائي الإنجليزي ريكو لويس وكوبي ماينو، وجمال موسيالا من بايرن ميونيخ، ولاعب وسط بنفيكا جواو نيفيس، ووارن زائير إيمري من باريس سان جيرمان.

وتتنافس عشرة أندية من الدوريات الأوروبية الستة الكبرى على جائزة أفضل نادٍ للرجال، حيث يتصدر ريال مدريد نتائج تصويت الجمهور، وتنضم إليه أندية مثل برشلونة وجيرونا من الدوري الإسباني، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني دون أي هزيمة.

وتضم القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب تسعة من أصل عشرة من مدربي الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ للرجال، مع تصدُّر تياغو موتا، مدرب نادي بولونيا، لنتائج تصويت الجمهور العام، وأتى تصويت الجمهور لصالح برشلونة عن فئة أفضل نادٍ للسيدات.

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