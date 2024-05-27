تشافي يحذّر خلفه بصعوبة ما ينتظره في نادي برشلونة

المصدر: أ ف ب

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حذّر المدرّب المقال تشافي هرنانديس خلفه في برشلونة بأنّ ما ينتظره "ليس سهلاً"، بعد أن خاض مباراته الاخيرة على رأس الفريق الكاتالوني وانتهت بالفوز على إشبيلية 2-1 ضمن المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الاحد.

انهى بلاوغرانا موسمه خالي الوفاض من دون أي لقب، فأنهى البطولة المحلية ثانيًا خلف ريال مدريد، لكنّه استطاع إهداء مدربه فوزا في مباراته الاخيرة بعد ان أقاله رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة.

جاء إعلان لابورتا بعد أسابيع قليلة من إعلان آخر لبرشلونة ببقاء تشافي للموسم المقبل بعدما سبق أنّ صرّح لاعب الوسط التاريخي سابقا نيته الاستقالة مع نهاية الموسم.

ويُرجح ان يعيّن المدرب الالماني هانزي فليك مدرباً للفريق خلفاً لتشافي الأسبوع المقبل.

الا انّ تشافي حذّر المدرب المقبل من المصاعب التي تنتظره قائلا "يجب ان يعرفوا أنّه لديهم وضعاً صعباً لانّ برسا ناد صعب وثمة وضع مالي صعب، لن يكون الامر سهلا البتة".

وتابع "أعتقد انّ العمل الذي قمنا به لم يتم تقديره بما فيه الكفاية مع الأخذ في عين الاعتبار الوضع الذي كان عليه الحال عندما جئنا".

وأردف "كان برشلونة تاسعا في الترتيب عندما وصلنا، وانهينا الموسم في المركز الثاني..ومن ثمّ فزنا بالثنائية، وهذا العام لم نكن على المستوى المطلوب وكلّ ذلك بسبب أربع مباريات".

خسر برشلونة مباراتَيه امام غريمه التقليدي ريال في الدوري وضد جاره جيرونا الذي انهى الموسم ثالثا، إضافة الى مباراة أخرى امام فياريال.

ومن أبرز الايجابيات في حقبة تشافي هو إفساحه المجال امام اللاعبين الشبان، بمن فيهم النجوم الصاعدون كلامين جمال وباو كوبارسي، إضافة الى لاعب الوسط فيرمين لوبيس.

وقال الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة لشبكة دازون "أولاً، كمحترف، لقد أعطانا الكثير، لقد عمل كل يوم حتى نتمكن من النجاح".

وأضاف "نشكره كثيرا على وقته. نتمنى له الأفضل. على المستوى الشخصي، كان صديقا لسنوات عديدة وليس من السهل أبدا رؤيته يرحل".

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