إصابة حارس ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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غاب الحارس الأوكراني أندري لونين، عن تدريبات ريال مدريد اليوم الإثنين، بسبب الحمى التي منعته من المشاركة مع بقية زملائه في التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر يوم السبت المقبل، أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

وجاء هذا الغياب في خضم الجدل حول اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار ليكون الحارس الأساسي في نهائي التشامبيونزليغ، بعدما تعافى البلجيكي تيبو كورتوا مؤخرًا من إصابتين في الركبة.

ولم يشارك في مران اليوم أيضًا النمساوي ديفيد ألابا، الذي يتعافى من قطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى كان قد تعرض له في ديسمبر أول الماضي، وكذلك الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب إصابة بقدمه اليسرى.

وبسبب غياب لونين، استدعى أنشيلوتي حارس مرمى فريق الناشئين، فران جونزاليس.

وشارك أيضا في الجلسة التدريبية ماريو مارتن، الذي تكرر استدعاؤه في القوائم الأخيرة للفريق الملكي، والبورتوريكي جيريمي دي ليون.

وقد كان هذا الجناح مشاركا في بعثات الريال بالأدوار الإقصائية في البطولة، رغم عدم تمكنه من اللعب في دوري الأبطال كونه ليس مسجلا، وسيسافر أيضا مع فريق العاصمة الإسبانية إلى لندن.

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