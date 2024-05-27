اختبار الركبتين يدفع بكورتوا أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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حاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خداع الصحفيين بشأن التشكيل الذي سيخوض به نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند، السبت المقبل.

وسئل أنشيلوتي عن حارس المرمى الذي سيدفع به خلال النهائي الأوروبي، ورد قائلاً: "لدي أسبوع للتفكير، ولا تزال هناك بعض الشكوك بشأن التشكيل الأساسي، أحب هذا النقاش الذي يدور وسنستمر فيه حتى السبت".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يخدع الصحفيين بشأن وجود شكوك في التشكيل الأساسي الذي سيلعب به ضد بوروسيا دورتموند، مشيرة إلى أن أنشيلوتي استقر على الدفع بتيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وأوضحت الصحيفة أن كورتوا خاض 4 مباريات منذ عودته من الإصابة وخرج بشباك نظيفة، ولم يعد هناك أي شك بشأن تواجده في نهائي دوري الأبطال، أمام بوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة أن كورتوا اختبر ركبتيه اليمنى واليسرى، والغضروف المفصلي، ولم تعد هناك أي مخاوف بشأن جاهزيته.

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