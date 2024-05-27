تأجيل تعاقد برشلونة مع هانز فليك

المصدر: البيان

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قرر نادي برشلونة، تأجيل التعاقد مع هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا.

وأعلن برشلونة، الجمعة الماضي، إقالة تشافي من منصبه، ومن المتوقع أن يكون هانز فليك هو المدير الفني الجديد للبارسا، ولكن وفقًا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قررت إدارة النادي الكتالوني تأجيل وصول فليك إلى برشلونة لحين تسوية الأمور مع تشافي، بعدما كان مقررًا وصوله اليوم الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يأمل في إنهاء عقد تشافي دون مشاكل، وأن يفي الأخير بوعده بشأن الرحيل دون افتعال أزمات تخص حصوله على تسوية.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة عليه أيضًا التفاوض مع الجهاز الفني لتشافي بشأن فسخ العقد، مشيرة إلى أن الإدارة تسعى لحل الأمر قبل التوقيع مع فليك.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يخطط حتى الآن لإعلان التوقيع مع فليك عبر مؤتمر صحفي، لكن الأمر سيقتصر على بيان رسمي بالموقع الإلكتروني وشبكات التواصل، بالإضافة إلى حديث للمدرب الألماني مع قناة البارسا.

وتحدث تشافي، عن تجربته كمدرب للفريق الكتالوني في المواسم الأخيرة، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أريد الدخول في أسباب قرار الإقالة، هذا لا يهم الآن، فهذا أمر يجب على القادة شرحه".

وأضاف: "كل ما فعلته تسبب في زلزال، وبشكل عام لم أستطع العمل بهدوء كبير، أعتقد أن العمل الذي قدمته لم يحصل على التقدير الكافي، لقد وجدت توقعات عالية بسبب تاريخي كلاعب، وانقلبت ضدي، وتسببت في النظر إلى ما أفعله بعدسة مكبرة من حيث تضخيم الأمور".

وسئل تشافي عن النصيحة التي سيقدمها إلى خليفته، ورد قائلاً: "سيعاني.. عليه أن يكون صبورًا، إنها وظيفة معقدة، والشيء الوحيد الذي سينقذه هو الفوز".

وأتم: "برشلونة كان في المركز التاسع عندما بدأت مهمتي، وتمكنا من المنافسة على الدوري وإنهائه في الوصافة وفي العام التالي حققنا ثنائية الدوري وكأس السوبر، وهذا العام لم نتمكن من تحقيق الأهداف، لأننا افتقدنا لبعض التفاصيل في 4 أو 5 مباريات".

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