موعد انطلاق وانتهاء موسم الدوري الإنجليزي 2025/2024

المصدر: البيان

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عكست نسخة الموسم الأخير من الدوري الإنجليزي، حجم المنافسة الشرسة في المسابقة، بعدما ظل الصراع قائمًا على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال حتى الجولة الأخيرة.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2025/2024، حيث سيكون السبت 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة، بعد انتهائهم من خوض بطولات، يورو 2024، وكوبا أمريكا 2024، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقرت رابطة الدوري الإنجليزي، على الأحد 25 مايو 2025، موعدًا لنهاية موسم البريميرليغ 2025/2024.

وودعت 3 أندية مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنتهي، وهبطت إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب"، وهي بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون، فيما تأهلت فرق ليستر سيتي وإبسويتش تاون وساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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