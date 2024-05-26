كيويل: لا أريد أن أقول كل ما في ذهني تجنباً للمشكلات

المصدر: العين - البيان الرياضي

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هنأ المدرب الأسترالي هاري كيويل، المدير الفني ليوكوهاما الياباني، فريق نادي العين بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً أنه كان يستحق الفوز والحصول على اللقب.

وبدا كيويل متحسراً أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال: «لا أريد أن أقول كل ما في ذهني تجنباً للمشكلات؛ فقد كانت هناك أحداث غريبة خلال المباراة».

وعبَّر المدرب الأسترالي عن عدم رضاه بقرارات حكم المباراة، خصوصاً بعد إخراجه البطاقة الحمراء لحارس مرمى فريقه خلال الشوط الأول من اللقاء، وقال: «لقد كان خيبة أمل بالنسبة إلينا؛ فقد عملنا بجد طوال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى هنا، ولكن بسبب خطأ بشري خسرنا كل شيء».

وأضاف: «من وجهة نظري، فريقنا لم يكن يستحق أن تحتسب ضده ركلة الجزاء، ولا أفهم كيف يتخذ الحكم قراراته، ولكنني سأترك ذلك لأقول إن اللاعبين كانوا رائعين، وقدموا ما لديهم، ولكن في النهاية لم يوفقوا، وعموماً أتقدم بالتهنئة لفريق العين، وسنتعلم مما حدث في المرحلة المقبلة».

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