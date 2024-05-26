كريسبو: سعادتنا لا توصف ونشعر بالفخر لأننا نمثل دولة الإمارات وشعبها

المصدر: العين - البيان الرياضي

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أكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن ما يشعر به بعد التتويج باللقب الآسيوي لا يمكن وصفه.

وقال كريسبو: «نحن لا نمثل نادي العين فقط، بل نمثل دولة الإمارات وشعبها؛ ولذلك نشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة».

وأضاف: «برغم من أن الكثيرين توقعوا أننا لن نصل، وصلنا وحصلنا على اللقب ثمرةً لجهودنا الكبيرة والعمل الذي قمنا به خلال الفترة السابقة».

وعن الخطأ الذي ارتكبه في اليابان وصححه في ملعب العين، قال: «كانت هناك تفاصيل صغيرة عملنا عليها خصوصاً في خط الدفاع، ولعبنا بأسلوب رجل لرجل بالضغط على المنافس، وعدم ترك المساحات، ولعب بلاسيوس بطريقة مميزة مع أفضل لاعب لديهم، ولم يمنحه فرصة ليفعل ما يريد، وكذلك سفيان رحيمي وكاكو، وجميع اللاعبين نفذوا الاستراتيجية التي وضعناها، وهذا الأمر ليس عبقرية مني، ولكن لأن اللاعبين كانوا متميزين وأذكياء، ونفذوا المطلوب منهم بتركيز كبير».

وعما تحدث بشأنه للاعبين بخصوص المباراة، أوضح أنه وجَّه اللاعبين بأن يلعبوا بثقة، ويقدموا كرة قدم جيدة، وإيجاد الممرات، واللعب بصورة صحيحة، مضيفاً: «كانت الأمور جيدة، فما يقوم به المدرب هو وضع التصور، ولكن الجهود يقوم بها اللاعبون في الملعب».

وتابع: «لقد قدمنا أنفسنا بصورة جيدة؛ لأننا عملنا بجد خلال الفترة الأخيرة.. نحن نشعر بالفخر والسعادة.. إنه شعور المنتصر في هذا الحدث القاري الكبير».

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