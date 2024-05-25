حمدان بن محمد: نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وشعب الإمارات بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مبروك لرئيس الدولة، مبروك للشيخ هزاع بن زايد، مبروك لجماهير العين، وكل جماهير الإمارات التي وقفت خلف ممثل الوطن خلال مسيرته نحو الذهب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز