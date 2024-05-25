قائمة أغلى أندية العالم لكرة القدم لعام 2024

المصدر: وكالات

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احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني بصدارة قائمة أغلى أندية كرة القدم في العالم للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد لعام 2024. يتم التقييم بناءً على عدة عوامل، منها دخل الأندية، عقود الرعاية، والأصول المملوكة لها.

تصدر ريال مدريد القائمة بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار، بزيادة 9% عن العام الماضي. ويعتبر النادي الملكي الأكثر تحقيقاً للدخل (873 مليون دولار أمريكي) بفضل حصوله على 205 ملايين دولار سنوياً من رعاة قميصه، وهو الرقم الأعلى في كرة القدم وفقاً لتقرير "Football Benchmark".

كما فاز ريال مدريد بخمس من آخر عشر بطولات لدوري أبطال أوروبا، ويسعى للفوز باللقب السادس في الأول من يونيو 2024، عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب "ويمبلي" بلندن.

يأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني، بعد شراء رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف 27.7% من أسهم النادي في فبراير الماضي، مما جعله على بعد 50 مليون دولار فقط من ريال مدريد. يحتل برشلونة الإسباني المركز الثالث بقيمة 5.6 مليار دولار، بزيادة 2%، وبفارق 100 مليون دولار عن ريال مدريد، حيث يحصل النادي الكتالوني على 189 مليون دولار سنوياً من رعاة قميصه.

إلى جانب مانشستر يونايتد، تضم قائمة أغلى 10 أندية خمسة أندية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد توقيع رابطة "البريميرليغ" في ديسمبر 2023 اتفاقية تلفزيونية محلية جديدة للمواسم من 2025-2026 إلى 2028-2029.

بموجب هذه الاتفاقية، ستحصل أندية الدوري الممتاز على أكثر من ضعف إيرادات البث المحلي لأي دوري كرة قدم آخر، وحوالي ضعف ما يحصل عليه الدوري الإسباني إذا تم احتساب اتفاقيات البث الدولي.

وفيما يلي قائمة أغلى 10 أندية كرة قدم في العالم:

ريال مدريد الإسباني - (6.6 مليار دولار)

مانشستر يونايتد الإنجليزي - (6.55 مليار دولار)

برشلونة الإسباني - (5.6 مليار دولار)

ليفربول الإنجليزي - (5.37 مليار دولار)

مانشستر سيتي الإنجليزي - (5.1 مليار دولار)

بايرن ميونخ الألماني - (5 مليارات دولار)

باريس سان جيرمان الفرنسي - (4.4 مليار دولار)

توتنهام الإنجليزي - (3.2 مليار دولار)

تشيلسي الإنجليزي - (3.1 مليار دولار)

أرسنال الإنجليزي - (2.6 مليار دولار).

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