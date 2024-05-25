"حتى لو فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي"..قرار إقالة مدرب يونايتد جاهز بعد النهائي

المصدر: وكالات

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أفاد تقرير صحفي بأن نادي مانشستر يونايتد قرر إقالة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، بعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض آخر مباراة له هذا الموسم ضد غريمه مانشستر سيتي في "الديربي" الذي سيجمعهما اليوم السبت على ملعب "ويمبلي".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مانشستر يونايتد اتخذ قرار إقالة تين هاغ بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، سواء انتهت بفوز "الشياطين الحمر" أو بخسارتهم.

وأضافت الصحيفة أن مصدراً مطلعاً في النادي أكد أن حتى الفوز بالكأس لن ينقذ تين هاغ، وأن تغيير المدرب هو الخطوة الأهم التي اتخذها السير جيم راتكليف وحلفاؤه منذ استحواذه على حصة من النادي.

وحاولت الصحيفة التواصل مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد للتعليق على هذه الأنباء، إلا أن النادي رفض التعليق. وتشير تقارير عدة إلى أن مانشستر يونايتد حدد العديد من البدائل المحتملة لخلافة تين هاغ، من بينهم الألماني توماس توخيل، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الإيرلندي الشمالي كيران ماكينا، الإنجليزي غراهام بوتر، والدنماركي توماس فرانك.

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