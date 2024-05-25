تشافي يُعلق على قرار إقالته من تدريب برشلونة

المصدر: البيان

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وجه المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، رسالة مؤثرة للنادي الكتالوني ومشجعيه بعد قرار إقالته من منصبه بنهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي برشلونة يوم الجمعة إقالة مدربه تشافي هيرنانديز بعد فشل النادي في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد.

جاء في بيان نادي برشلونة: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هيرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب في الموسم 2024-2025".

وكتب تشافي على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "أعزائي المشجعين، سينتهي وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة يوم الأحد. ليس من السهل أبداً مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد بعد عامين ونصف قضيتها كمدرب في غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.

أود أن أشكر دعم ومودة المشجعين، الذين كانوا دائماً بجانبي وأظهروا لي الحب ذاته الذي شعرت به كلاعب كرة قدم. اعتباراً من يوم الأحد سأكون مشجعاً في المدرجات، سواء في الملعب الأولمبي الآن أو في كامب نو الجديد خلال بضعة أشهر. لأنني قبل أن أكون لاعباً أو مدرباً، أنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي الذي سيكون دائماً تحت تصرفي.

عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعاً، حققنا الأهداف التي حددناها، وبلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا عملنا معاً وساهمنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهموننا جميعاً نحن مشجعي برشلونة.

شكراً جزيلاً للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين والإعلاميين وكل من شارك في هذه الرحلة طوال الموسمين ونصف الماضيين.

أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي.

يحيا برشلونة".

يذكر أن تشافي سيخوض آخر مباراة له كمدرب مع برشلونة ضد مضيفه إشبيلية يوم الأحد، في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني.

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