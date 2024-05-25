مان سيتي يطارد ثنائية تاريخية أمام يونايتد في الكأس

المصدر: لندن - رويترز

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يواصل مانشستر سيتي مطاردته للأرقام القياسية اليوم عبر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويبدو أن أي علامات على ضعف قبضة سيتي على كرة القدم الإنجليزية لن تظهر في وقت قريب.

وفي حال الفوز اليوم في النهائي على مانشستر يونايتد، الذي باتت هيمنته في وقت سابق بمثابة ذكريات الآن، سيصبح سيتي أول فريق يتوج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد في موسمين متتاليين.

ويأتي هذا بعد أسبوع من تحقيق سيتي لرقم لا سابق له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حسم تتويجه باللقب للموسم الرابع على التوالي، وبعد عام واحد من نجاح فريق المدرب بيب غوارديولا من تكرار إنجاز يونايتد في 1999 المتمثل في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، إذ فاز سيتي بلقب البطولة الأوروبية للمرة الأولى في الموسم الماضي.

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