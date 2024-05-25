محمد صلاح يفاجئ جمهوره بلوك جديد

المصدر: البيان

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فاجأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح جمهوره بـ"لوك" جديد تخلى فيه عن علامته المميزة المعتاد عليها بشعره الطويل الــ"كيرلي".

ونشر صلاح صورة على حسابه في "إنستغرام" "الجمعة"، بعد حلاقة شعره كاملاً، لتنهال التعليقات، بين منتقد ومؤيد للمظهر الجديد.

ويستعد صلاح لخوض تجربة جديدة مع مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت، الذي تولى المسؤولية خلفاً للألماني يورغن كلوب بنهاية موسم الكروي الحالي.

وساهم النجم المصري في تسجيل 28 هدفاً مع ليفربول خلال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما اختير ضمن قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز، بالموسم الحالي.

وكان قد وجه صلاح، رسالة وداع إلى مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي رحل عن تدريب الريدز، بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب أنفيلد بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 ألقاب.

ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه بكلوب، وكتب عليها: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظًا سعيداً في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".

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