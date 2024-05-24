المحكمة تبرئ برشلونة من تهمة الرشوة في قضية نيجريرا

المصدر: البيان

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أصدر برشلونة، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقضية نيجريرا الشهيرة.

ووفقًا لما جاء في بيان برشلونة، فقد أصدر القضاء الإسباني قرارًا بتبرئة النادي الكتالوني من تهمة تقديم رشاوي إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.

وقال برشلونة، في بيانه: "يود نادي برشلونة بموجب هذا أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته اليوم محكمة برشلونة بقدر ما يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة".

وأضاف: "نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام هذه بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي".

وظهرت قضية نيجريرا في فبراير 2023، وتم اتهام برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 ملايين يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.

وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات نيجريرا كمستشار خارجي، لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير تتعلق بالتحكيم، بينما نفى نيجريرا تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لمصلحة برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المحكمة أبطلت تهمة الرشوة لأنها ترى أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا.

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