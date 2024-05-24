رسمياً.. برشلونة يُقيل تشافي هيرنانديز

المصدر: وكالات

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أقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز الجمعة بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديس بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على التعاقد مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تمكنت من الاتفاق مع فليك على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد، ليتولى زمام الأمور اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وشددت على أن فليك مقتنع ولديه الرغبة في قيادة مشروع طويل الأمد، مضيفة أن الجميع في انتظار رحيل تشافي والذي من المفترض أن يحدث في غضون أيام قليلة.

وأشارت إلى أن يوم الأربعاء الماضي، شهد اجتماعا بين المديرين الرياضيين لبرشلونة والمدرب نفسه (فليك) ووكيل أعماله بيني زاهافي، موضحة أن الطرفين توصلا لاتفاق كامل.

وأوضحت أنه من حيث مدة العقد، اتفقا على توقيع فليك لمدة عامين، أي حتى نهاية فترة رئاسة لابورتا، لكن الباب سيظل مفتوحا أمام تمديد مستقبلي للعقد.

واختتمت بأن فليك يتفهم تماما الوضع الاقتصادي لبرشلونة، وسيصل للنادي بمبالغ مقبولة تشمل معدلا منخفضا نسبيا من حيث الراتب، وجوائز كبيرة حال فوزه بالألقاب.

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