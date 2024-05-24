"الآسيوي" يُوقف كأس آسيا تحت 23 سنة في السنوات التي لا تكون مؤهلة للأولمبياد

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف إقامة بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة في السنوات التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتباراً من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل 4 سنوات اعتباراً من عام 2028.

وترأس الكوري الجنوبي تران كووك توان الاجتماع الدوري للجنة اليوم بالإمارات على هامش اقامة نهائي دوري أبطال آسيا غدا السبت بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني .

وأكدت اللجنة أنه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 17 عاماً سنوياً بدلاً من كل سنتين، فقد تمت الموافقة على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عاماً في ضوء توسيع كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لتضم 48 فريقاً.

وقرر فيفا تخصيص ثمانية مقاعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب منتخب قطر (المضيف) في النسخ من عام 2025 حتى 2029، ووافقت اللجنة على قرار تنظيم التصفيات والنهائيات في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً بشكل سنوي.

وتم اتخاذ القرار وفقا لموقع الاتحاد الآسيوي لدعم مبادئ الجدارة الرياضية، وضمان التطوير التدريجي لفرق الفئات العمرية بقارة آسيا، من خلال المشاركة المتواصلة في البطولات القارية الأكثر تنافسية، مع تبسيط متطلبات الاستضافة للمضيفين المستقبليين بما يتماشى مع نهج فيفا لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

ووافقت اللجنة على مبادئ نظام المنافسة لكأس آسيا تحت 17 عاماً اعتباراً من نسخة 2026 وكلفت الإدارة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة وتنفيذها وفقاً لعدد المنتخبات المشاركة، إلى جانب انتظار إعلان التفاصيل الكاملة لمونديال الناشئين تحت 17 عاماً من جانب فيفا.

وفي ضوء إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمكون من 3 مستويات في وقت لاحق من هذا العام، وافقت اللجنة على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024 / 2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي.

وتتضمن التغييرات الرئيسية مجالات مثل القواعد الفنية، ونظام المنافسة، ونوافذ تسجيل اللاعبين، وسياسات اللاعبين الذين نشأوا داخل البلاد، كما تمت المصادقة على مبدأ برنامج المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 لدور المجموعات.

ووافقت اللجنة أيضا على تطبيق نظام الكتروني من أجل إعداد برنامج المباريات، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية التي تتمحور على نظام البطولة وروزنامة المباريات والعدالة الرياضية، في حين سيتم تحديد وتطبيق الشروط الإضافية من قبل الإدارة في الاتحاد وفقاً لتقديرها فيما يتعلق بالجوانب الرياضية والتنظيمية والتسويق والبث.

وشهد الاجتماع اعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد، بحيث تنتقل سجلات وإحصائيات دوري أبطال آسيا لدوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن سجلات وإحصائيات كأس الاتحاد الآسيوي تنتقل إلى دوري أبطال آسيا 2، وسيتم نقل سجلات وإحصائيات كأس رئيس الاتحاد الآسيوي (التي توقفت بعد عام 2015) إلى دوري التحدي الآسيوي.

كذلك صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في موسم 2025 / 2026 المدرجة أدناه، وتم تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على هذه الروزنامة عند الضرورة.

يشار إلى أن قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتى تدخل حيز التنفيذ.

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