ناد إنجليزي يقف حاجزًا بين أوسيمين والدوري السعودي

المصدر: البيان

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علّق الصحفي الإيطالي فالتير دي ماجيو، على ما يتردد عن وجود عروضٍ سعوديةٍ مغريةٍ من أجل فيكتور أوسيمين، هدّاف نابولي الإيطالي.

ولم ينفِ دي ماجيو ورود العروض من الدوري السعودي، وذلك في ظهورٍ له من خلال إذاعة "راديو كيس كيس نابولي" الإيطالية، حيث قال: "أوسيمين يريد الدوري الإنجليزي الممتاز.. أوسيمين يريد حقا الانتقال إلى أرسنال".

وأكمل دي ماجيو متحدثا عن صاحب القميص رقم 9، "إذا لم يأتِ العرض (من أرسنال)، فإنه سوف يدرس العروض السعودية".

وزعم دي ماجيو بأنه أحدا لم يبدِ الاستعداد بعد لدفع الشرط الجزائي الضخم لأوسيمين، والذي تقدّره بعض المصادر بـ 130 مليون يورو.

ولن تكون المحاولة الأولى لنادٍ في الدوري السعودي للتعاقد مع الدولي النيجيري، إذ سبق للهلال السعودي (الزعيم) أن عرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين في صيف 2023.

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