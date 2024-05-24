ظهور اسم ميسي وبيكيه في قضايا فساد روبياليس

المصدر: البيان

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عرض لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ثنائي برشلونة السابق، دعمًا خاصًا خلال فترة سابقة من قيادته الاتحاد.

وعرض روبياليس على الثنائي الكتالوني 30 مليون يورو مقدمة من يويفا، بهدف تعويض جزء من الخسائر المالية، التي تعرض لها اللاعبان أثناء فترة كورونا.

وبحسب صحيفة "ذا أوبجيكتيف"، فإن هناك رسائل نصية وصوتية مأخوذة من محادثة بين روبياليس وبيكيه، حيث يقول الأول للثاني: "يجب أن نعاود فتح موضوع الأموال، أو على الأقل جلب 30 مليونًا من أجلكما".

وطبقًا للصحيفة، فإن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال عام 2020 عقد عدة مؤتمرات لوضع خطة تسمح بإعادة توجيه الأموال بما يصب في صالح اللاعبين المتضررين نتيجة الأزمة العالمية.

ومن المتوقع أن تنشر "ذا أوبجيكتيف خلال الساعات المقبلة مزيدًا من الرسائل الصوتية المتعلقة بهذا الملف.

وفي نفس الشأن، أوضحت صحيفة "إسبانيول"، أن مصادر داخل "يويفا" والاتحاد الإسباني أشاروا إلى أن لقاء جمع ميسي وتشيفرين، وأكد اللاعب الأرجنتيني، خلال اللقاء، ضرورة إنشاء صندوق مالي لصالح اللاعبين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم تلقي راتب إذا لم يكن هناك مالاً لمساعدة الجميع.

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