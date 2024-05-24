4 مباريات بالدوري الإنجليزي تضع نجم البرازيل في ورطة بسبب المراهنات

المصدر: البيان

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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهامًا إلى لوكاس باكيتا نجم نادي وست هام ومنتخب البرازيل، بشأن تلقيه البطاقات الصفراء بصورة متعمدة مع فريقه، بغرض التأثير على سوق المراهنات.

وجاءت هذه المباريات أمام، ليستر 12 نوفمبر 2022، وأستون فيلا 12 مارس 2023، وليدز 21 مايو 2023، وبورنموث 12 أغسطس 2023.

ونشر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "هناك مزاعم بشأن تعمد باكيتا، التأثير على تقدم تلك المباريات أو إظهار سلوك يسعى من خلاله عن عمد لتلقي البطاقة الصفراء، من أجل أغراض غير سليمة تتعلق بالتأثير في سوق المراهنات، للمساهمة في ربح شخص أو أكثر من الرهان".

وعلق باكيتا: "أنا مندهش ومنزعج للغاية من اتهام الاتحاد الإنجليزي، على مدار 9 أشهر وأنا أتعاون مع كل خطوة من تحقيقهم وقدمت كل المعلومات الممكنة، أنا أنكر تلك الاتهامات في مجملها، وسأقاتل للدفاع عن نفسي".

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