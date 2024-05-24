رغم التخفيض.. يوفنتوس يرفض الاعتراف بمستحقات رونالدو ويتخذ خطوة قانونية جديدة

المصدر: البيان

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اتخذت إدارة يوفنتوس الإيطالي، أمس الخميس، قرارًا مهمًا بشأن قضية النادي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق.

وغادر رونالدو يوفنتوس عام 2021 بعد 3 أعوام من انضمامه للفريق، وانتقل حينها إلى مانشستر يونايتد.

ويؤكد رونالدو في قضيته ضد يوفنتوس أنه النادي الإيطالي مدين له بـ 19.5 مليون يورو، في الوقت الذي لا يعترف اليوفي بهذا الأمر.

ويقول رونالدو أنه اتفق سرًا مع يوفنتوس على خفض راتبه عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا، على أن يدفع اليوفي 19.5 مليون يورو مستقبلاً للنجم البرتغالي، في القضية المعروفة باسم مناورة الرواتب، إلا أن النادي الإيطالي يؤكد أن اللاعب تنازل عن حقوقه في هذه الأموال، من أجل تسريع عملية رحيله إلى مانشستر يونايتد.

وأكدت المحكمة أبريل الماضي، أن هناك إهمال مشترك من الطرفين وقررت تخفيض المبلغ، لتلزم يوفنتوس بدفع حوالي 9.8 مليون يورو لرونالدو، بالإضافة للفوائد.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس قرر الطعن في الحكم الصادر لصالح رونالدو، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي يرفض دفع المبلغ حتى بعد تخفيضه.

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